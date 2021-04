Perereisil Hawaiile suri noor poisslaps koroonasse

Hawaii terviseministeerium teatas teisipäeva hilisõhtul osariigi esimesest lapse surmast, mis oli põhjustatud Covid-19 viirusest, vahendab The Washington Post .

Perereisil Hawaiile oli järgitud kõiki abinõusid, mõlemad lapsevanemad olid täielikult vaktsineeritud ja koroona suhtes negatiivsed. Esimesed sümptomid ilmnesid noorel poisslapsel ühest osariigist teise saabumisel. Raskes seisus laps viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Poisi täpne vanus on teadmata, kuid pressiteate kohaselt oli ta noorem kui 11 aastane.

«Võimalikke kokkupuuteallikaid veel uuritakse,» ütles Hawaii tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Brooks Baehr. «Sümptomid tekkisid tundide jooksul pärast Hawaiile saabumist, seega on ebatõenäoline, et laps siin viirusega kokku puutus,» sõnas Brooks.

Viieaastastele ja vanematele turistidele on Hawaii kehtestanud ranged sissesõidunõuded: kas 10 päeva kestev karantiin pärast saabumist või koroonaviiruse test 72 tunni jooksul enne osariiki sisenemist.

«Kuigi me leiname kõiki Covid-19 ohvreid, on teade lapse surmast eriti südantlõhestav,» ütles kuberner David Ige teisipäevases sõnumis, avaldades kaastunnet poisi perele.

Hawaii avas osariigi turismile oktoobris ja sellest ajast saadik on külastajate arv pidevalt kasvanud, olenemata testimisnõuest. Osariik teatas hiljuti, et hakkab kergendama vaktsineeritud reisijate piiranguid. Siiani on Hawaii osariik teatanud 479 koroonasurmast.