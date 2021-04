Mis on teada India tüve kohta?

Indias levivad ka teised koroonaviiruse tüved. FOTO: Hindustan Times via www.imago-images.de/imago images/Hindustan Times/Scanpix

Teadlased uurivad, mis põhjustas ootamatu nakkusjuhtumite tõusu ja kas selle taga on koroonaviiruse uus tüvi, mis esmakordselt avastati Indias. Variandist nimega B.1.617 on teatatud umbes 18 riigis, mis tekitab ülemaailmselt muret, vahendab Reuters.

Tüvi B.1.617 sisaldab inimese rakkudele kinnituva viiruse «piigi» kahte peamist mutatsiooni, ütles India viroloog Shahid Jameel.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul tuvastati B.1.617 domineeriv sugupuu esmakordselt Indias möödunud aasta detsembris, ehkki varasem versioon leiti 2020. aasta oktoobris.

WHO on kirjeldanud seda kui «huvipakkuvat varianti», mis viitab, et sellel võivad olla mutatsioonid, mis muudaksid viiruse kergemini edasi kanduvaks, põhjustaksid raskemat haigust või suudaksid paremini kõrvale hoida vaktsiinide loodud immuunsusest. Ühendkuningriigis, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas esmakordselt avastatud tüved on liigitatud kõrgema ohutasemega murettekitavateks tüvedeks.

WHO sõnul on vaja täiendavaid uuringuid. Laboratoorsed uuringud, mille valim on piiratud, viitavad potentsiaalsele paremale edasikanduvusele.

Pilt on keerukas, kuna mõnes India piirkonnas on puhangute taga Ühendkuningriigis esmakordselt tuvastatud tüvi B.117. Suurbritannia haiguste tõrje keskuse direktori Sujeet Kumar Singhi sõnul kahekordistus New Delhis märtsi teises pooles Ühendkuningriigi tüve juhtumite arv. India variant on aga riigi kõige enam kannatada saanud osariigis Maharashtras laialt levinud, ütles Singh.