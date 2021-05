AVASTUS ⟩ Covid-19 on ka veresoonkonna haigus, piikvalk omab kahjustustes veel üht rolli

30. aprillil ajakirjas Circulation Research avaldatud artikkel tõendab ka lõplikult, et Covid-19 on veresoonte haigus, näidates täpselt, kuidas SARS-CoV-2 viirus kahjustab ja ründab veresoonkonda rakulisel tasandil. Tulemused aitavad selgitada Covid-19 mitmesuguseid näiliselt seoseta komplikatsioone ja võivad avada ukse uutele uuringutele tõhusamate ravimeetodite avastamiseks.

«Paljud inimesed peavad seda hingamisteede haiguseks, kuid see on tegelikult veresoonte haigus,» ütleb uuringu kaasautor, teadusdotsent Uri Manor Medical Xpressis. 2

«See võiks seletada, miks mõnel inimesel on insult ja miks mõnel inimesel on probleeme ka teistes kehaosades. Nende omavaheline ühisosa on see, et nende kõigi puhul on kandev roll veresoontel,» lisab ta.

Kuigi leiud ise ei ole päris üllatus, annab see dokument selge tõendi ja üksikasjaliku selgituse mehhanismi kohta, mille kaudu valk esmakordselt vaskulaarseid rakke kahjustab. Üha enam on oldud üksmeelel, et SARS-CoV-2 mõjutab veresoonte süsteemi, kuid pole mõistetud täpselt mil viisil. Samamoodi on ka teisi koroonaviiruseid uurivad teadlased juba ammu kahtlustanud, et piikvalk aitas kaasa veresoonte endoteelirakkude ehk veresoonte sisepinnal asuvate rakkude kahjustamisele, kuid see on esimene kord, mil protsess on dokumenteeritud.

Uues uuringus lõid teadlased pseudoviiruse, mis oli ümbritsetud SARS-CoV-2 piikvalkude klassikalise krooniga, kuid ei sisaldanud tegelikku viirust. Selle pseudoviirusega kokku puutumine põhjustas loomadel kopsude ja arterite kahjustusi – see tõestas, et ainult piikvalk on haiguse tekitamiseks piisav. Koeproovid näitasid kopsuarteri seinu vooderdavate endoteelirakkude põletikku.

Seejärel kordas meeskond protsessi laboris, viies ühte keskkonda piikvalgud ja terved endoteelirakud (mis ühendavad artereid). Piikvalk kahjustas rakke, seondudes rakkudel olevate ACE2 retseptoritega. See seondumine häiris ACE2 molekulaarset signaalide edastamist mitokondritesse, mis on rakkudele energiat genereerivad organellid, põhjustades mitokondrite kahjustumise ja killustumise.

Varasemad uuringud on näidanud rakkude kokkupuutel SARS-CoV-2 viirusega sarnast efekti, kuid see on esimene teadustöö, mis näitab, et kahjustus tekib siis, kui rakud puutuvad kokku üksnes piikvalguga.

«Kui eemaldate viiruse paljunemisvõime, on sellel endiselt suur kahjustav mõju vaskulaarsetele rakkudele, lihtsalt tänu oma võimele seonduda ACE2 retseptoriga, mis on nüüd tänu Covidile kuulus,» selgitab Manor. «Edasised uuringud muteerunud piikvalkudega annavad ka uue ülevaate mutantsete SARS CoV-2 viiruste nakkavuse ja raskusastme kohta.»