India teadlased tuvastasid viirusel mutatsioonid, mis võivad mõjutada immuunsust

Nõustajate sõnul polnud aga mutatsioonide märgistamise ajal praegu põhjust arvata, et need laienevad või võivad olla ohtlikud.

Teadlased uurivad, mis viis praeguse nakkusjuhtumite arvu tõusuni Indias ja kas selle põhjuseks on riigis esmakordselt tuvastatud tüvi nimega B.1.617. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole India tüve kuulutanud «murettekitavaks», nagu on seda tehtud Suurbritannias, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas esmakordselt tuvastatud variantide puhul. Kuid WHO edastas 27. aprillil, et varajane genoomide järjestamisel põhinev modelleerimine viitas sellele, et B.1.617 leviku kiirus oli suurem kui teistel Indias ringlevatel tüvedel.