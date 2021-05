Uuringus selgusid peamised terviseprobleemid, mis jäid püsima pärast Covid-19 põdemist

Nature teadusajakirjas ilmunud uuringus näidati, et pärast põdemist püsib kõrgenenud suremuse risk veel vähemalt kuus kuud. Pandeemia järellainetus krooniliste terviseprobleemide näol paneb maailma elanikkonnale järgnevatel aastatel tõenäoliselt väga suure koorma, vahendab Med24 .

Kuue kuu möödumisel oli põdenute suremus kaheksa lisanduvat juhtu 1000 kohta ja Covid-19 tõttu hospitaliseerimist vajanute hulgas lausa 29 lisanduvat juhtu 1000 kohta. Need surmad ei lähe tõenäoliselt Covid-19 surmadena kirja. Nähtub aga, et ägeda infektsiooni põhjustatud suremus on ainult jäämäe tipp.