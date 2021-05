Õudusunenägu Indias: koroonahaiged surevad haigla ooteruumides

India vaevleb hapnikupuuduses

Naaberriigi Uttar Pradeshi osariigis Meeruti linnas asuv haigla Lala Lajpat Rai Memoriaalmeditsiinikolledž (LLRM) on üle patsientidest üle ujutatud. Inimesed on kõikjal - kanderaamidel, laudadel, põrandal ja oigavad lootusetult hapniku järele. Haigla töötajate sõnul on 100 patsiendile umbes 55 voodikohta. Arste on vaid viis.

Üks neist on 32-aastane kahe lapse ema Kavita. Ta on olnud neli päeva haigla põrandal ja vaevlenud hingamisega. Ta ütleb, et pole hapnikku saanud ja haiglas oldud aja jooksul näinud vähemalt 20 inimese surma. «Mul on ärevus, ma kardan nii väga, et lõpetan hingamise,» ütles naine.

Hapnik on Indias napp kaup, viimase nädala jooksul teatanud enam kui 2,5 miljonist puuduoleva hapniku juhtumist. Teised riigid on Indiasse saatnud hapnikuballoonid ja kontsentraatorid, mis võivad aidata hapnikku toota. Tervise- ja perekaitseminister dr Harsh Vardhan ütles neljapäeval, et riigis on piisavalt hapnikku ja pole vaja paanikat tekitada. «Hapnikku oli piisavas koguses, kõik kes hapnikku vajavad, saavad seda,» sõnas Vardhan.

Kuid haiglad on endiselt hädas ja kasutavad sotsiaalmeediaplatvorme, et saata SOS sõnumeid hapniku puudusest ja paluda abi, et keegi neile vajalikke hapnikuballoone saadaks. Patsientide pereliikmed seisavad tundide kaupa hapniku täitekeskuste ees käes tühjad hapnikuballoonid.

Koroonahaigete lähedased seismas tühjade hapnikuballoonidega täitmise järjekorras. FOTO: /AP/Scanpix

Batra haigla meditsiinidirektori dr SCL Gupta sõnul suri laupäeval ühes New Delhi haiglas kaksteist inimest, nende seas ka üks arst. Mõnes haiglas on patsiente hoiatatud, et kui nad tahavad ravile saada, peavad nad hapniku ise hankima. «Oleme enne patsientide haiglasse lubamist neile öelnud, et hädaolukorras peavad nad ise endale hapniku hankima,» ütles Delhi põhjaosas asuva Panchsheeli haigla vanemarst Poonam Goyal.

Ravimeid kõigile ei jagu

Kuigi Goldi Patel tunneb kergendust, et tema abikaasa saab hapnikku, on naine mures mehe üldise seisundi pärast. Ilma kopsuhaiguse raviks kasutatavate ravimiteta on kahjustus levinud 80% mehe kopsudest, näitab kompuutertomograafia. Haiglas antakse toitu, vett ja hapnikku, kuid vähe ravimeid. «Haigla töötajad andsid talle antibiootikume pärast seda, kui ta ütles, et ta tapab ennast,» lausus Goldi Patel.

Hapniku andmisega leevendatakse sümptomeid, kuid ei ravita. «Ravimid koos hapnikuga on väga vajalik, ei saa elada lootuses, et kui hapnikku kätte saad, on kõik korras,» sõnas Sadanand Patel.