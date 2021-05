Kommenteerides seda, et ei Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) ega Euroopa ravimiamet (EMA) ei ole India tüve murettekitavaks kuulutanud, tõdes Maimets, et molekulaarset mutatsiooni ja epidemioloogiat vaadates pole näha, et see tüvi oleks eriliselt leviv või vaktsiinidest kõrvalehiiliv.

Lisaks oli sama viirusetüve Indias avastatud juba eelmise aasta oktoobris, mis samuti peaks tõendama, et selle olemasolu ei ole praeguse viiruse plahvatusliku leviku põhjuseks.