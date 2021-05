Valitsus otsustab kõikide õpilaste kooli lubamise tuleval nädalal

Kersna tegi valitsusele täna ettepaneku, et 10. maist võiks koolidesse lubada viienda ja kuuenda klassi õpilased, keda on Eesti peale umbes 30 000, ning ülejäänud õpilased võiksid kooli saada 17. maist.

«Kuna me näeme, et nakatumiskordaja R on tõusutrendis ja elanikkonna riskitaju vähenenud, siis valitsus otsustas, et me praegu neid otsuseid ei tee ja vaatame nädala pärast uuesti,» selgitas Kersna.

Eilsest said koolimajja tagasi algklassid ja lõpuklassid. Valitsus leppis kokku, et järgmisel nädalal vaadatakse üle, kuidas need leevendused mõjuvad ning siis on julgem teha edasisi otsuseid.

«14. juunist algab koolivaheaeg, mis tähendab, et koolide avamise aken läheb aina koomale. Minu hinnangul me peaksime võtma selle riski, et avame järk-järgult koole ja muid piirangute leevendamisi ei tee, et lapsed saaksid vähemalt kuu olla kontaktõppel,» nentis Kersna.