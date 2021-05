Kogu koroonaperioodi jooksul on nakatunud ligi 800 ajateenijat

Kaitseväe peastaabi teavitusohvitser ütles BNS-ile, et kogu koroonaperioodi jooksul on viirus tuvastatud ligi 800 ajateenijal, praegu on kaitseväes 59 koroonapositiivset. Viimastest 35 on ajateenijad ja 24 tegevväelased.