Narvas avastati Peterburist tulnud noorukil LAVi koroonatüvi

Noormees osales vabaõhutreeningul, ent puutus kaaslastega kokku nii riietusruumis kui ka hiljem linnas jalutades. Kusjuures sõpruskond oli ka joonud samast pudelist. Lisaks nakatunule on nüüd eneseisolatsioonis lähikontaktsena ka tema 12 kaaslast.

LAVi tüve eripära on kiire levik, mis on umbes kaks korda nakkavam kui klassikaline vorm. Teine eripära on selle laialdane levik noorte hulgas.