Pfizer tahab luba ka väikelaste vaktsineerimiseks

Ravimitootja Pfizer plaanib septembris taotleda erakorralist kasutusluba oma Covid-19 vaktsiini kasutamiseks 2–11aastastel lastel, teatas ravimitootja The New York Timesi andmetel. Tartu ülikooli veebilehel «Tõenduspõhine info Covid-19 kohta» kirjutatakse, et ettevõte esitab kaks erakorralise kasutusloa taotlust, millest üks hõlmab 2–5-aastaseid ja teine 5–11-aastaseid lapsi.