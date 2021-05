Indias otsustab 26-aastane arst, kes elab ja kes sureb: inimene pole selleks loodud

India tervishoiusüsteem on koroonaviiruse leviku tõttu kokkuvarisemise äärel. Aggarwal teeb 27-tunniseid valveid. Kõik Püha perehaigla töötajad, patsiendid ja nende sugulased teavad, et kõigi haigla eesväravatesse saabunute elus hoidmiseks pole piisavalt voodeid, hapnikku ega ventilaatoreid, vahendab Reuters.

«Keda päästetakse, keda mitte, peaks otsustama jumal,» ütleb Aggarwal. «Meid pole selleks loodud — me oleme lihtsalt inimesed. Kuid praegusel hetkel pannakse meid seda tegema.»

Pealinnas vähem kui 20 vaba intensiivravi voodikohta

Rohan Aggarwal FOTO: DANISH SIDDIQUI/REUTERS/Scanpix

India on viimase kahe nädala jooksul registreerinud üle 300 000 uue juhtumi päevas. Pealinnas New Delhis on rohkem kui 5000 intensiivravi voodikohta, millest on praegu aga korraga vabu vähem kui 20. Patsiendid kiirustavad haiglast haiglasse, surevad tänaval või kodus, hapnikuveokid liiguvad relvastatud valve all ohtlikult madalate varudega rajatistesse. Krematooriumid töötavad ööpäevaringselt, korstnad tossamas, ohvrite surnukehad saabuvad iga paari minuti tagant.

Oma maratonvalve ajal mõtleb Aggarwal, mis juhtub siis, kui ta ise nakatub, teades, et tema enda haiglas talle tõenäoliselt voodikohta ei leidu.

Ta on vaktsineerimata: ta oli jaanuaris haige, kui meditsiinitöötajatele süste tehti, ja veebruariks kadus hirm viiruse ees.

«Meil kõikidel oli väärarusaam, et viirus on läinud,» ütleb ta.

Aggarwal alustab vahetust kella üheksa paiku hommikul. Neli surnukeha asuvad kohas, kus töötajad peaksid oma kaitsevahendid eemaldama.

Kiirabitoas on tingimused veelgi kitsamad. Patsiendid ja sugulased tunglevad igas vabas ruumis, paljudel ei ole mingit kaitset, välja arvatud lihtne riidest mask. Ka arstid ja õed on loobunud täielike kaitsevahendite kandmisest — nendes töötada on lihtsalt liiga keeruline.

Voodid asuvad nii lähestikku, et patsiendid saaksid üksteist puudutada. Üks mees lebab isegi meditsiiniliste jäätmete prügikastidega ümbritsetud hoiupiirkonnas, sugulane lohistamas talle uut hapnikuballooni.

Tavatingimustes on Püha perehaigla üks parimaid haiglaid riigis, mis meelitab patsiente — ja see on endiselt nii, arvestades riiklike haiglate tingimusi, kus patsiendid lamavad voodis kahekaupa või surevad õues kanderaamidel kiiskava päikese all.

Kuid rajatises valitseb siiski meeleheide.

Haigla, mis tavaliselt mahutab 275 täiskasvanut, hoolitseb praegu 385 inimese eest. Väljas olev silt näitab, et vabade üld- ja intensiivravi Covid-voodite arv püsib nädalaid sama – null.

Vihaste sugulaste noarünnak

Murdunud luude, köha ja külmetushaigustega tegelemine on tavaliselt suhteliselt lihtne ülesanne, mis jäetakse nooremarstile, samal ajal kui vanemkonsultandid ja spetsialistid töötavad intensiivraviosakonnas. See süsteem on juba ammu lagunenud ja valvearsti roll on nüüd haiglas üks kriitilisemaid.

Valvearsti ülesandeid täitev Aggarwal vastutab koos vanema kolleegiga 65 patsiendi eest. See annab talle maksimaalselt kolm kuni neli minutit, et igaüht kontrollida enne saabuvaid hädaolukordi.

Ta saab kiireloomulise kõne — üks tema patsientidest on haige. Ta kihutab mööda treppe alla – eakas mees on vaevu teadvusel.