Selgus, kui tõhus on Pfizeri vaktsiin Lõuna-Aafrika tüve vastu

Tööst tuli välja, et Pfizer-BioNTechi vaktsiin kaitses Briti tüvega nakatumise eest 87–89,5 protsenti vaktsineeritutest. Lõuna-Aafrika tüve eest kaitses see 72,1–75 protsendil juhtudest.

Katari uuring ilmus ajakirjas New England Journal of Medicine ja Iisraeli uuring ajakirjas The Lancet.