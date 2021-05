Täna hommikul avastas mitu Postimehe lugejat, et ei saa Tallinnas koroonaviiruse testile aega kinni panna ja testimisele on ainsad vabad ajad Maardus ja Põlvas, sealgi vaid tasulisele testile mõni üksik aeg. Tegelikult on aegu küllaga, ka Tallinnas, kuid selleks peab tegema ühe lisa nupuvajutuse.