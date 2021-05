Terviseamet: Karjaküla sotsiaalkeskuses on 44 nakatunut

Terviseamet selgitas, et kui koroonaviiruse teise nakatumislaine alguses moodustasid hooldekodudest haiglasse viidud patsiendid ligi 20 protsenti kõikidest koroonaviirusega nakatunud haigetest, siis vaktsineerimise järel on nende osakaal langenud ühe protsendi lähedale.

Surmade statistikas oli varem pilt veelgi kurvem – ligi pooled lahkunutest, kel tuvastati koroonaviirus, olid hooldekodude või sotsiaalkeskuste kliendid. Nüüd on hoolekandeasutuste klientide osakaal koroonasurmades 3-8 protsenti.

Härma: tänu vaktsiinile ei vaja seal keegi haiglaravi

Tänaseks on Karjaküla sotsiaalkeskuses tuvastatud 44 nakatumist, neist 39 on kliendid ja 5 töötajad. Täieliku vaktsiinikaitse on saanud 76,4 protsenti klientidest ja 60 protsenti töötajatest. Haiglaravi neist keegi ei vaja.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitas, et vaktsineerimise järel on hoolekandesüsteemis langenud nii nakatunute, raskete haigestumiste kui ka surmade arv. «Äsja avastatud kolle Karjaküla sotsiaalkeskuses näitab väga selgelt, et tänu vaktsiinile õnnestus viiruse hävitav kulg peatada. Valdav osa sealsest riskirühmast ei ole haigestunud – neil on küll tuvastatud viirus, kuid sümptomeid ei esine,» selgitas Härma ja lisas, et enamik põeb viirust asümptomaatiliselt.

«Mõnel nakatunul on kerge palavik, kerge nohu ja nõrkus, kolmel ühe doosiga vaktsineeritul tekkis kõrgem palavik, kuid see on kõik tühine võrreldes selle pildiga, mida nägime enne vaktsineerimise algust,» rääkis Härma.

Tema sõnul kaitseb vaktsineerimine üldjuhul ka nakatumiste eest, aga kaitsepookimise peamine eesmärk riskirühmades on takistada viiruse hävitustööd.