Ida-Viru tööandjate juures saab vaktsineerida vanusepiirita

«Oleme n-ö piloodi korras pakkunud kohapeal vaktsineerimist suurematele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele ning kogemus näitas, et ettevõtete suurest huvist hoolimata on 50 aasta vanusepiiri tõttu keeruline ka suurtes ettevõttes kokku saada korraga nii palju töötajaid, et vaktsineerijail oleks mõttekas kohale sõita,» ütles töörühma juht Marek Seer.