Regionaalhaiglas on samuti arutatud vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist

Agris Peedu rääkis, et ka regionaalhaigla on arutanud vaktsineerimise muutmist kohustuslikuks, kuid lõplikku otsust pole veel teinud, vahendab Med24 .

«Jälgime meetmete mõju. Tänase seisuga olen rahul, sest karantiinis või isolatsioonis on meil üksikud töötajad,» lausus Agris Peedu. «Olukorra muutudes peame tegema operatiivselt uued otsused, sealhulgas ka vaktsineerimise osas.»

Ta rõhutas, et haiglas on fookuses patsient. «Kui meie töötajatena tuleme tööle haiglasse vabatahtlikult, siis regionaalhaiglasse kui kõrgema etapi haiglasse satub patsient tõsise tervisemurega,» ütles Peedu. «Siin peavad kõik tervishoiutöötajad lähtuma meditsiinieetika ühest põhiprintsiibist primum non nocere ehk mitte teha kahju.»