India osariigis on iga teine testitu koroonapositiivne

Reedel teatas osariik uuest rekordis – 51,4 protsenti testitutest osutus positiivseks, ütles Goa tervishoiuminister Vishwajit P. Rane, vihjates, et viiruse leviku tõkestamiseks võib vaja minna osariigi täielikku lukku panemist.

«Meil on olnud nii hapnikuvaru kui muid probleeme. Peame positiivsuse määra vähendama. See on ainus võimalus edasi minna.»