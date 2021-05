Pevkur: võrkpallikoondiste varustamine ninaspreiga tuli õigel ajal

«Kuna enamik mängijaid ja treenereid veel vaktsineeritud ei ole, peame kasutama iga võimalust, et minimeerida haigestumise riski,» märkis Pevkur. «Võistkonnasisese mulli loomine, väliskontaktide viimine miinimumini ja maski kandmine väljaspool treeninguid on elementaarne, ent nüüd on meil tänu BioBlockile ja igapäevastele desinfitseerimisvahenditele lisakaitse nakatumise vastu. Meie eesmärk on viia võistkonnad sügiseks tippvormi ja selle esmaseks eelduseks on kõigi tervena püsimine.»