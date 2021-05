Teadusnõukoda tegi valitsusele ettepaneku lapsed kooli lubada

«Teadusnõukoda soovitab endiselt, et veel see väike aeg, mis on jäänud, lapsed kooli läheksid. Haridusministeerium on ise välja pakkunud, et 50-protsendilise täituvusega, mis väikses koolis tähendab ilmselt ikka, et kõik lähevad kooli, aga suures koolis saab neid klasse hajutada ja maskid ja ventilatsioon, tänase ilmaga ei ole raske aknaid lahti teha,» kommenteeris teadusnõukoja juht Irja Lutsar.