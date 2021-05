Pfizer langetas USA-s vaktsiini kasutamist 12 eluaastani

Esimesi süstimisi hakatakse tegema neljapäevast, pärast föderaalse vaktsiinide nõuandekomitee otsust kasutada kaheannuseliseid vaktsiine 12–15-aastastel lastel. Enamik Covid-19 vaktsiine on lubatud peamiselt täiskasvanutele. Pfizeri vaktsiini kasutatakse mitmes riigis juba 16-aastastele teismeliste hulgas ja Kanada sai hiljuti esimeseks riigiks, kes laiendas vaktsiini kasutamist 12-aastaste ja vanemateni.

Toidu- ja ravimiamet teatas, et Pfizeri vaktsiin on ohutu ja pakub noorematele teismelistele tugevat kaitset, tuginedes enam kui 2000 USA vabatahtliku uuringule, kus osalesid lapsed vanses 12 kuni 15 aastat. Teadlased leidsid, et lastel tekkis suurem viirusevastaste antikehade tase kui varasematel noortel täiskasvanutel tehtud uuringutes.