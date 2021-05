Teadlased leidsid, et Covid-19 surmajuhtumite arv maailmas on oluliselt suurem kui ametlikes andmetes

Washingtoni ülikooli tervishoiu mõõdikute ja hindamise instituudi (IHME) teadlaste rühm on leidnud tõendeid, mis viitavad sellele, et Covid-19 tõttu surnud inimeste arv on palju suurem kui ametlikud aruanded näitavad. Nad on läbi viinud Covid-19 põhjustatud surmade analüüsi riikide kaupa, mis hõlmab pandeemiaga seotud tegureid tervikuna.

Enamik praeguse pandeemiaga seotud meditsiinieksperte nõustub, et Covid-19 tõttu surnud inimeste arv on suurem kui ametlikud aruanded näitavad. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljusid surma saanud inimesi ei olnud loetletud kui Covid-19 ohvrid, selle asemel loeti nad surnuks muudel põhjustel või nende surma ei registreeritud üldse.

Uuring hõlmas surmajuhtumite analüüsimist iga riigi osas pandeemiat hõlmava aja kohta ning seejärel nende arvude võrdlemist mitme viimase aasta keskmise surmade arvuga. Eeldati, et keskmisest suuremad arvud tulenevad Covid-19-st või muudest pandeemiaga seotud teguritest, näiteks suurenenud tõenäosus vähki surra, kuna on hirm pandeemia ajal ravile pöörduda.

Pärast nende andmete analüüsimist leidsid teadlased suured lahknevused ametlike surmamõõtjate ja nende arvutuste kaudu leitud surmapikkuste vahel. Näiteks Egiptus teatas veidi üle 13 000 surmajuhtumist, samal ajal kui IHME arv ulatus 170 000-ni.

Teine näide oli Venemaa - sealsed ametnikud teatasid veidi üle 100 000 surmajuhtumist, samas kui IHME meeskond leidis, et tõenäolisemalt oli see arv üle 600 000.

Teadlased leidsid ka, et tegelik hukkunute arv USA-s on tõenäoliselt peaaegu kaks korda suurem kui ametlikel andmetel. 3. mai seisuga oli see 574 043. Teadlased leidsid, et tõenäolisemalt on see arv umbes 905 289.