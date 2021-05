Vaktsiinide ebavõrdne kättesaadavus: Keenia kardab muutuda järgmiseks Indiaks

Nairobis, Kenyatta rahvushaigla saalides ootavad õpetajad, hotellindustöötajad ja taksojuhid kannatlikult oma esimest Covid-19 AstraZeneca vaktsiinidoosi, vahendab CNN Health. Märtsi alguses sai Keenia veidi üle ühe miljoni annuse Covid-19 Vaccines Global Access Alliance'ilt (COVAX).

COVAX on algatus, mis pakub tasuta või soodushinnaga vaktsiinidoose madalama sissetulekuga riikidele (nagu näiteks Tuneesia, Liibüa, Togo, Botswana, Eswatini, Rwanda, Ghana ja Senegal). COVAX sõltub suuresti India vaktsiinitootjatest, kes aga nüüd tegelevad Indias levinud koroonakatastroofiga. Sellest tingitult on keenialased hädas vaktsiinide leidmisega.

60-aastane pensionil meditsiinisekretär Beatrice Gatu ütles, et üritas doosi leida mitmest linnaosahaiglast, kuid asjata. «Nad ütlesid, et ma peaks proovima leida vaktsiini riigi peamisest Kenyatta haiglast. Ma ärkasin hommikul kell viis lihtsalt selleks, et end ette valmistada haiglasse minekuks ja vaktsiini saamiseks,» sõnas Gatu.

Kenya president Uhuru Kenyatta kinnitas kõigile keenialastele, et nad saavad ka teise annuse pärast seda kui nad on saanud esimese. Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja Keenia rahvatervise ametnikud ütlesid, et praegu juhtub halvim stsenaarium. Ida-Aafrika riigil saab esimene annusepartii otsa päevadega ja lubatud teisest saadetisest pole märke. Keenia on kasutanud vähemalt 87% oma annustest.

Kui Covid-19 pandeemia 2020. aastal üle kogu maailma levis, teadsid ülemaailmse vaktsiiniliidu juhid, et neil on vaja saada vaktsiine maailma kõige vaesematele riikidele. See oli moraalne, kuid ka tervislik kohustus. Esimesena pöörduti maailma ühe suurima vaktsiinitootja – India poole.

Nii nagu lained tabasid Hiinat, Iraani, Ühendkuningriiki, USA-d ja paljusid muid riike, oleks Duke'i ülikooli ülemaailmne tervisekeskuse esindaja Andrea Taylori sõnul pidanud olema selge, et India seab suurema viiruslaine saabumisel esmatähtsaks oma elanikkonna kaitsmise.

Tegelikult oli kiireks tootmiseks vähe muid elujõulisi võimalusi ja probleemi ulatus on hingemattev. «Meil on 8 miljardit inimest vaesematest riikidest, kes vajavad kahte annust, siiani oleme vaktsiini võimaldanud vaid miljardile inimesele, sest meil on nõudluse ja pakkumise mittevastavus,» ütles epidemioloog Salim Abdool Karim, kes on olnud Lõuna-Aafrika ja mandri võitluses Covid-19 osas võtmerollis.

Probleemi on põhjustanud jõukad riigid, kes eelistavad suuresti oma elanikkonda. «Meie ülesanne on lahendada vaktsiinide levitamise ülemaailmne ebavõrdsus ja osa sellest väljakutsest saab olema vaktsiinide kogumine riikides, kus on juba oma elanikkonna jaoks vajalik kvoot ja arvestatav vaksineeritute arv,» sõnas Karmin.