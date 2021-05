Kuigi varem teatati, et alates tulevast esmaspäevast saavad digiregistratuuris vaktsineerimiseks aega broneerida kõik üle 16-aastased soovijad, siis koormuse hajutamiseks avati see võimalus üle 40-aastastele juba täna öösel. Praeguseks on huvilised digiregistratuuri juba umbe jooksutanud.