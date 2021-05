Valitsuskabineti liikmed toetasid vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech uue lepinguga ühinemist

«Eestis on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Covid-19 haiguse eest kaitstud iga kolmas täiskasvanu. Kehtivad piirangud, Eesti inimeste vastutustundlik ja terviseteadlik käitumine ning laiaulatuslik vaktsineerimine on aidanud vähendada haiglakoormust ja haigusest põhjustatud suremust ning pöörata viiruse leviku langusse. Samas on paljudes riikides nakatumisnäitajad endiselt kasvamas ja viiruse leviku oht maailmas ega Euroopas pole kaugeltki kadunud,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«Mitmetes riikides käest läinud viiruse levik on kasvulavaks uutele tüvedele ja ilma rangete piiranguteta on väga keeruline takistada nende jõudmist Eestisse. Uus leping annab meile muuhulgas juurdepääsu uute võimalike viiruse tüvede vastu kohandatud vaktsiinidele.»

Euroopa Komisjoni ja vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech vahel sõlmitava uue lepinguga soetatakse Euroopa Liidule kokku 900 miljonit doosi vaktsiini. Leping hõlmab muuhulgas vaktsiinikohendusi kaitseks koroonaviiruse uute võimalike tüvede eest ning laste vaktsineerimiseks sobivaid vaktsiine. Esimesi vaktsiinitarneid lubatakse uue lepingu alusel käesoleva aasta detsembrist, kuid enamik tarneid peaks laekuma järgnevate aastate jooksul.

«Selleks, et vähendada vajadust uuteks piiranguteks võimaliku koroonaviiruse kolmanda laine tõttu on meie eesmärk saavutada sügisese viiruste leviku hooaja eel täisealises elanikkonnas vähemalt 70 protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus,» ütles minister Tanel Kiik. «Kui Eesti elanikkond on kindlalt kaitstud, siis on meil võimalik anda oma panus viiruse leviku ja uute tüvede tekke tõkestamisse ka globaalsel tasandil, annetades vaktsiine teistele riikidele.»

Varem Euroopa Komisjoni ja vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech vahel sõlmitud põhi- ja lisalepingute raames on Eestil võimalik kokku saada üle 1,2 miljoni doosi Covid-19 vaktsiini, millega saab võimaldada vaktsineerimist enam kui 600 000 inimesele.

Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis on kokku seitsme vaktsiinitootja (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, Sanofi, Novavax) vaktsiinid. Eesti on seni ühinenud EL Covid-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac. Eestil on EL ühisest vaktsiiniportfellist võimalik kokku soetada kuni 4 761 894 doosi vaktsiini 2 530 948 inimese jaoks.

Eestis on tänahommikuse seisuga tehtud enam kui 550 000 vaktsineerimist, sealhulgas on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 385 293 inimest ja 168 523 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täiskasvanute hõlmatus Covid-19 vaktsineerimisega on Eestis praeguseks üle 36 protsendi.