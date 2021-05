Näiteks Tartumaa ja Ida-Virumaa võrdluses selgub, et Tartumaal on viimase nädala jooksul olnud väga vähe üle 70-aastaseid nakatunuid, vaid neli, samas kui Ida-Virumaal oli neid üle 50. Fischeri sõnul tuleb vahe sellest, et Tartumaal on selles vanusegrupis vaktsineerituid üle 70 protsendi, Ida-Virumaal on see protsent aga vaid 38, vahendab ERR.