Ohio osariik lõi vaktsiiniloterii, et julgustada elanikke vaktsineerima

Viis vaktsineeritud Ohio elanikku võidavad kolmapäeval välja kuulutatud «vaktsiiniloterii» kaudu miljon dollarit, vahendab ABC News. See on üks suurimaid rahalisi stiimuleid, mis on välja kuulutatud selleks, et propageerida vaktsineerimist.

Alates 26. maist paneb osariik iga nädal välja miljoni dollari suuruse võidu, mille võivad võita täiskasvanud inimesed, kellel on vähemalt üks Covid-19 vaktsiinidoos. «Ma tean, et mõned peavad mind hulluks ja, et see on raha raiskamine,» sõnab kuberner Mike DeWine oma idee kohta, «kuid mina pean ootamist praegusel pandeemia ajal raiskamiseks, eriti siis kui vaktsiinid on saadaval kõigile, kes seda soovivad.»

Võitjad peavad olema Ohio elanikud, olema loosimise päeval vähemalt 18-aastased, registeeritud läbi veebiportaali ning olema enne loosimist vaktsineeritud. Võidufondi raha tuleb kuberneri sõnul olemasolevatest föderaalsetest Covid-19 abifondidest.

Lisaks saavad viis üliõpilast riikliku ülikooli täieliku stipendiumi. Nüüd saavad USAs vaktsineerida ka 12-aastased lapsed, pärast seda kui Toidu- ja Ravimiamet andis rohelise tule Pfizeri vaktsiini kasutamise 12-15-aastastel lastel.

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel on Ohios enam kui 4,8 miljonit 18-aastast ja vanemat inimest. Üle poole (53,4%) elanikkonnast on saanud vähemalt ühe annuse vaktsiini. Vaktsiiniloterii on üks suurimatest stiimulitest, mida osariigid on siiani pakkunud, et julgustada elanikke, kes vaktsineerimises kahtlevad, siiski vaktsineerima.