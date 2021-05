Tallinnas on vabad vaktsineerimisajad juba otsas

Patsiendiportaali kodulehel teatati, et hommikuse seisuga on Tallinnas vaktsineerimise ajad otsas. Vabu aegu on veel Tartu ülikooli kliinikumis, Narva haiglas, Ida-Viru keskhaiglas, Valga haiglas, Kuressaare haiglas, Hiiumaa haiglas, Raplamaa haiglas ja Pärnu haiglas. Vaktsineerimisele on veel üle 4000 vaba aja.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg juba antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole samuti põhjust kiirustada – soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui 6 kuud pärast tervenemist.