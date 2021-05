Homsest saab Covid-19 vaktsineerimiseks aega broneerida telefoni teel

«Kui helistamise hetkel on ajad vaktsineerimiseks otsas, ei saa neid broneerida ka telefoni teel,» ütles Popov. «Hetkel oleme olukorras, kus inimeste huvi on suur, aga vaktsiine veel kõigi soovijate jaoks ei ole. Küll aga tuleb vaktsiine igal nädalal juurde ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi kätte.»

«Võimalikult kiire vaktsineerimine on kriitilise tähtsusega, et Eesti elu saaks kiiremini normaliseeruda. Häirekeskus on otsustanud abiks olla. Telefonitsi vaktsineerimisele registreerimine on alternatiiv juhuks, kui seda ei ole võimalik teha läbi digiregistratuuri,» sõnas häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.