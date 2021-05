Eestil hakkab AstraZeneca vaktsiini üle jääma

Kiik kinnitas, et Eesti on tellinud piisavalt vaktsiine, et kaitsesüsti saaksid kõik vanuserühmad. Pfizer/BioNTechi ja Modernat on tulnud juba kolmandik tellitust, Jansseni kümme protsenti müügimahust ning lähiajal tarned kasvavad, täpsustas minister.