Kelle jaoks on oht koroonaga nakatuda ka pärast teist vaktsineerimist?

Maskidest veel päris loobuda ei saa, neid tuleb kanda ühistranspordis, haiglates ja hooldekodudes, kirjutab CNN Health. Samuti peavad lapsed koolis veel maske kandma. Haiguste Tõrja ja Ennetamise Keskus (CDC) on öelnud, et «Isegi pärast vaktsineerimist peate võib-olla jätkama kõigi ettevaatusabinõude rakendamist.».

Kes siis peavad ka pärast vaktsineerimist jätkuvalt maske kandma?

Immuunpuudulikkusega inimesetel on maski kandmine soovitatav ka edaspidi. Immuunsust võivad nõrgendada mitmed tegurid. Mõned haigused, näiteks HIV või AIDS, võtavad organismilt täielikult võime nakkustele vastu võidelda. Elundi siirdanud patsiendid peavad võtma iga päev imuunsüsteemi pärssivaid ravimeid, et see ei tõrjuks uut organit.

Samuti on ohus keemiaravi saavad inimesed, sest see toimib rakkude hävitamise teel, et vältida vähirakkude paljunemist.

«Lisaks keemiaravile võivad teatud tüüpi immunoteraapia, tüvirakkude või luuüdi siirdamine ja muud ravimid immuunsust nõrgendada,» ütles Ameerika vähiliidu ennetamise ja varajase avastamise vanemdirektor Laura Makaroff.

USA-s on 34,2 miljonit inimest, kes põevad diabeeti, ka see on üks haigus, mis võib immuunsust vähendada, kuid see ei toimi kõigil inimestel nii. Mõned diabeediga elavad patsiendid kurdavad, et nad kipuvad kiiresti haigestuma. Sel juhul on maski kandmine ja muude ohutusnõuete järgimine igati oluline.

Nõrga immuunsusega saab seostada ka rasvumist, üle 40% ameeriklaste on rasvunud. Rasvumine võib lisaks nõrgale immuunsusele tekitada neeruhaiguseid ning maksa- ja südamehaiguseid.

Makaroffi soovitusel peaks vähktõve all kannatavad patsiendid enne maskidest loobumist pidama nõu oma arstiga. «Inimeste puhul, kellel on nõrgenenud immuunsus kas vähi enda või ravi tõttu, ei pruugi ka täielik vatsineerimine anda kindlat kaitset. Oluline on oma tervishoiuteenuse osutajaga rääkida, et milliseid ettevaatusabinõusid peate ikkagi kasutama.»

Riskigruppi kuuluvad veel südame- ja veresoonkonnahigustega inimesed. See on peamine surmade põhjustaja Ameerikas. Südamehaigustega inimestel on suurem oht nakatuda Covid-19 viirusega, kuid vaktsiinid pakuvad neile sama tõhusat kaitset kui tervetele inimestele.

USA-s julgustatakse vaktsineerima ka rasedaid, sest neil on oht raskekujulise Covid-19 viiruse põdemiseks.