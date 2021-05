Seer palub broneerimisjärjekorra probleemide pärast vabandust

Praegu on arutatud, kas saaks järjekorralahenduse tõsta ümber patsiendiportaalist digiregistratuuri, kuid paraku ei aitaks see hetkemuret lahendada. «Selle tegemine võtaks nii kaua aega, et selle valmimiseks oleks meil praegune ummik lahenenud. Samuti tuleb arvestada, et digiregistratuur on tugevalt läbi põimunud tervishoiuasutuste IT-süsteemidega ja seetõttu kiireid lahendusi ei ole,» selgitas Seer.