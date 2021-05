Teadlased avastasid uue põhjuse, mis tingib raske Covid-19 tekke

Tellijale

Amsterdami teadlased nendivad, et kõrvalekalded antikehareaktsioonis on raske haigestumise peamine põhjus. Lisaks tegid nad kindlaks ravimi, mis suudab neutraliseerida ülemäärase immuunvastuse, mida võiks kasutada raskesti haigete Covid-patsientide ravimiseks intensiivraviosakonnas. Ravim on juba heaks kiidetud teatud autoimmuunhaiguste raviks.

Infektsiooni ajal toodab immuunsüsteem antikehi. Tavaliselt kaitsevad need antikehad keha viiruste eest. See kehtib ka enamiku inimeste kohta, kes nakatuvad koroonaviirusega. Kuid Covid-19 patsientidel, kelle haigus võtab kriitilise pöörde, toodab keha mitte ainult äärmiselt suures koguses viirusevastaseid antikehi, vaid neil antikehadel on ka hälbeline struktuur. See põhjustab kopsudes äärmuslikku põletikulist reaktsiooni, ütlevad Amsterdami teadlased.

Teadlased Jeroen den Dunnen ja Menno de Winther avastasid, et raske Covid-19 haiguse kuluga patsiendid toodavad koroonaviiruse vastu teistsuguseid antikehi, mis halvendavad haiguse kulgu. Tulemused avaldati teadusajakirjas Science Translational Medicine.

Immunrakkude ekspert De Winther selgitab: «Meie keha valmistatud antikehad on Y-kujulised. Ülaosa seondub viirusega, saba aga kopsude immuunrakkudega, aktiveerides seeläbi neid rakke. Nüüd teame, et see saba on raskelt haigetel patsientidel erinev. Lihtsustatult öeldes on antikehade külge tavaliselt kinnituvad suhkrud neil patsientidel väga erinevad. Tulemuseks on see, et kopsude immuunrakud aktiveeruvad liiga tugevalt.»

Antikeha saba erineval koostisel on kolm mõju, selgitab Den Dunnen Medical Xpressis. «Immuunsüsteem aktiveerub täielikult, mida mõnikord nimetatakse tsütokiinide tormiks. Viiruse rünnakuks mõeldud põletikuline reaktsioon hävitab nüüd patsiendi enda koed. Lisaks hakkavad lekkima veresooned, kopsud täituvad vedelikuga ja trombotsüüdid hakkavad kokku kleepuma. Intensiivraviosakonda viimine on sageli vältimatu ja nende patsientide prognoos ei ole üldiselt hea.»