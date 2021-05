Eestis on pärast teist vaktsiinidoosi haiglaravi vajanud 66 inimest

Covid-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer märkis kolmapäeval pressikonverentsil, et kuigi huvi vaktsineerimise vastu on jätkuvalt väga suur, siis on järjekord digiregistratuuris vähenenud 18 minuti peale. «Vaatasin just enne pressikonverentsi algust – järjekord oli 18 minutit,» lisas ta.