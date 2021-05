Terviseamet: koroonavaktsiini ja teiste vaktsiinide manustamise vahe peab olema vähemalt 14 päeva

Kui lähete näiteks puukentsefaliidi vastu vaktsineerima, peate arvestama, et järgneva 14 päeva jooksul te end Covid-19 vastu vaktsineerida ei saa, kirjutab terviseamet oma Facebooki lehel.

COVID-19 vaktsineerimise ajad on hetkel digiregistratuuris peaaegu otsas, uus suurem hulk aegu üle Eesti lisatakse laupäeval, 22. mail . Siis saavad ligi 25 000 inimest broneerida aja juunikuu esimeseks või teiseks nädalaks.

Alates sellest nädalast on vaktsineerimine avatud kõigile alates 16. eluaastast. Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga Covid-19 vastu vaktsineeritud 413 070 inimest, mis on 38,4 protsenti täisealisest elanikkonnast.