Eksperdid avaldasid, millal võib vaja olla kolmandat vaktsiiniannust

Johnson & Johnson tegevjuht Alex Gorsky ütles veebruaris, et inimestel võib olla vaja valmistuda iga-aastase koroonaviiruse vaktsiini saamiseks, et võidelda uute mutatsioonidega, sarnaselt iga-aastasele gripivaktsineerimisele.

Teiste ekspertide sõnul on liiga vara öelda, kas üldsus vajab kolmandaid annuseid: haiguste kontrolli ja tõrje keskuse endine direktor dr Tom Frieden ütles eelmisel nädalal Reutersile, et «on täiesti kohatu» öelda, et iga-aastane vaktsineerimine osutub tõenäoliselt kõigile vajalikuks, sest «meil pole aimugi, kui suur on selle tõenäosus».