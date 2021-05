Euroopa Komisjon sõlmis BioNTech-Pfizeriga kolmanda lepingu

Leping võimaldab osta 900 miljonit doosi olemasolevat vaktsiini ja viirusevariantidele kohandatud vaktsiini juhul, kui see on heaks kiidetud. Samuti on võimalus osta veel 900 miljonit Pfizeri vaktsiini lisadoosi.

Lepingu kohaselt tuleb vaktsiini toota ELis ja selle olulised komponendid hankida samuti Euroopa Liidust. Ühtlasi on selles sätestatud, et vaktsiinitarned ELi on tagatud alates tarnimise algusest 2022. aastal. Uus leping tugevdab ELi vaktsiinitootmisvõimsust, mis lubab aidata teisi turge mujal maailmas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et uus leping on nüüd jõus. «See on hea uudis meie pikaajaliseks võitluseks Euroopa kodanike kaitsmisel viiruse ja selle variantide eest. ELis on tagatud kuni 1,8 miljardi doosi tootmine ja tarnimine. Teiste tootjatega sõlmitavate võimalike lepingute puhul järgitakse sama mudelit, et see tooks kõigile kasu,» lisas ta.

Ravimifirmaga BioNTech-Pfizer sõlmitud leping hõlmab laia valikut vaktsiine, mida Euroopas tootma hakatakse. Selleks on juba sõlmitud lepingud ravimifirmadega AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac ja Moderna ning BioNTech/Pfizer.

Komisjon on seni andnud tingimusliku müügiloa vaktsiinidele, mille on välja töötanud BioNTech ja Pfizer, Moderna, AstraZeneca ning Johnson and Johnson. See mitmekesine vaktsiinivalik tagab, et Euroopas on piisavalt vaktsiinidoose, et vaktsineerida kogu elanikkond, sealhulgas uute viirusetüvede vastu.