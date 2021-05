Kiik: AstraZeneca kasutamisea alandamine pole põhjendatud

Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et AstraZeneca vaktsiine on Eestisse jõudnud rohkem, kui on ära kasutatud. Kiige sõnul eeldab nooremate inimeste AstraZeneca vaktsiiniga kaitsepookimine nõustamist ja teadlikku valikut.

Ministri sõnul ei ole aga AstraZeneca valtsiini vanusepiiri muutmine põhjendatud, sest teiste vaktsiinide tarned kasvavad. Ta selgitas, et vaktsineeritu staatuse saab inimene siis, kui talle on tehtud kõik ette nähtud kaitsesüstid ning lisaks on viimasest süstist möödunud teatud aeg. AastraZenecal on kahe doosi vaheline aeg 12 nädalat ning vaktsineeritu staatuse saab inimene kaks nädalat pärast viimast süsti ehk siis alles 14 nädalaga.

«Teiste vaktsiinidega saab inimene vaktsineerituse staatuse kiiremini,» nentis Kiik.