Jaan Sütt: vaktsineerimata arsti vallandamine on viimane asi, mida tahame näha

«Hea meel on tõdeda, et arstkonna hulgas on vaktsineeritus suur,» lisas ta. «Loomulikult on meie ülesanne nõustada ja toetada kolleege, et nad selle vaktsineerimise ikkagi ette võtaksid.»

«Tööandjatele tähendab see valikut, mida teha nende töötajatega, kes pole vaktsineeritud? Kas teha neile regulaarselt Covid-teste, eraldada rahalisi vahendeid kaitsevahendite kasutamiseks või vallandada? Eesti arstide liit on lisaks arstide kutseorganisatsioonile ka ametiühing ja viimane asi, mida me tahaksime näha või kuulda, on see, et mõni arst vallandatakse. Teisest küljest — me toetame vaktsineerimist ja ka sel kevadel sõlmitud kollektiivlepinguga on kokkuleppel tööandjatega loodud lisasoodustused puhkuste näol vaktsineeritud töötajatele.»