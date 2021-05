WTO liikmed toetavad võitluses viirusega laiemat patentide tühistamist

Enam kui 60 riiki esitasid parandusettepanekud WTO tekstile, mis puudutab koroonavaktsiinide ja muu meditsiinilise varustuse intellektuaalse omandi kaitset pandeemia ajal, kinnitasid heategevusorganisatsioon Piirideta arstid (MSF) ning vabaühendus Knowledge Ecology International (KEI).

KEI avaldas ettepaneku parandatud teksti, milles soovitakse, et patentide tühistamine oleks ulatuslik ja pikaajaline.

WTO ei kinnitanud kohe dokumendi ehtsust, kuid üks patendiarutelude juures viibinud tundmatuks jääda sooviv Lääneriikide diplomaat kinnitas, et tekst on ehtne ning see jagati laiali kõigile WTO liikmetele.

Tekstis seisab, et patentide tühistamine peaks puudutama kõiki koroonaviirusega võitlemiseks vajalikke «ennetuse, ravi ja leviku piiramise» meditsiinilisi vahendeid.

Peale vaktsiinide peaks see sisaldama ravi, diagnostikat, meditsiiniaparaate ning kaitsevahendeid, lisaks nende tootmiseks vajalikule materjalile ja komponentidele.

Dokumendis seisis ka, et patentide tühistamine peaks kestma «vähemalt kolm aastat» jõustumise hetkest ning WTO nõukogu peaks otsustama, kas tühistamist seejärel pikendada või mitte.

«Meil on hea meel näha, et valitsused, kes toetavad koroonaviiruse intellektuaalse omandi õiguste tühistamise ettepanekut, kinnitasid, et tühistamise eesmärgiks on eemaldada monopoolsed takistused kogu meditsiinivarustusele, mida pandeemiaga võitlemiseks vaja on,» ütles avalduses MSF-i Lõuna-Aasia juht Leena Manghaney.

«Seoses nakatumise ja viirusesurmade hirmutava tõusuga arenguriikides ning võimalike tulevaste ravivõimalustega on võtmetähtis, et riikidel oleksid pandeemiaga võitlemiseks võimalikult paindlikud tingimused,» lisas ta.

WTO on alates oktoobrist saanud India ja Lõuna-Aafrika Vabariigi initsiatiivil üleskutseid patentide ajutiseks tühistamiseks. Selle pooldajate sõnul aitaks see kaasa tootmise suurendamisele arenguriikides ning aitaks vähendada karjuvat ebavõrdsust vahendite kättesaadavuse osas.

Ettepaneku vastu võitlevad ägedalt nii ravimihiiud kui nende koduriigid, kelle sõnul pole patendid peamiseks takistuseks tootmise suurendamisel, ning hoiatasid, et patentide tühistamine võib hakata takistama innovatsiooni.

Kuid olukord muutus selle kuu algul, mil Washington asus toetama vaktsiinide patentide tühistamist ning teised pikaajalised ettepaneku vastased väljendasid avatust aruteludeks.

Euroopa Parlament hääletas sel nädalal napi häälteenamusega ettepaneku poolt.

Kuid vaatlejate sõnul erinevad patendi tühistamise esialgsete toetajate ootused oluliselt neist, kes seda hiljuti pooldama asusid. Viimased keskenduvad kitsamalt vaid vaktsiini patentidele.

Kuigi pole kindel, et üksmeelse lahenduseni jõudmine on võimalik, on riigid järjest kasvava surve all kokkuleppe saavutamiseks, sest pandeemia tagajärjel on maailmas surnud kokku üle 3,4 miljoni inimese ning see arv kasvab jätkuvalt.

Pärast uue parandatud versiooni esitamist kutsus MSF «riike üles liikuma kohe edasi tekstipõhistele läbirääkimistele,» öeldes, et aega ei või kaotada.

Arvestades WTO tavapärast aeglust kokkulepete saavutamisel, sest vajalik on 164 liikmesriigi konsensus, võib lahenduseni jõudmine venida.

MSF-i kinnitusel on ettepaneku poolt üle 100 liikmesriigi, nende hulgas ka Venemaa ja Hiina.