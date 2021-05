Järgmisel nädalal saabub ligi 60 000 vaktsiinidoosi

Koroonavaktsiin vajab säilitamiseks eritingimusi. Foto on illustreeriv ega pole seotud ühegi konkreetse vaktsiiniga. FOTO: Sander Ilvest

Tuleval nädalal on Eestisse oodata 43 290 doosi Pfizer/BioNTech Covid-19 vaktsiini, 8400 doosi Moderna vaktsiini ja 7540 doosi Jansseni vaktsiini. Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga Covid-19 haiguse vastu vaktsineeritud 434 398 inimest, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 225 352 inimesel.