Terviseamet: uued tüved ei tohi massidesse jõuda

Kui koroonaviiruse Suurbritannia tüvi on hakanud levima juba ka Eestis sees, siis Lõuna-Aafrika Vabariigi variant on sisse toodud. Fotol Tallinna lennujaam. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Kuigi Eesti on koroonaviiruse stabiilses langustrendis ning ka terviseameti sõnutsi on olukord hea, siis nüüd on erilise tähelepanu all uued tüved.