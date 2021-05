Riigid pakuvad vaktsineeritud vallalistele rohkem hüvesid

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) andmete kohaselt on 60% USA täiskasvanutest saanud vähemalt ühe Covid-19 vaktsiiniannuse, kokku on riik manustanud 280 miljonit süsti. Sellegipoolest soovib riik vaktsineerimise populaarsust veelgi tõsta ja selles osas pole USA ainus, kes erinevaid variante kasutab.