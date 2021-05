GRAAFIK ⟩ Üle pika aja taas alla 100 nakatunu päevas: maskid võivad 7. juunist kaduda

Millised on hetkel koroonaviiruse leviku tõttu kehtivad piirangud? Kuigi valitsus on järk-järgult piiranguid leevendanud, kehtivad eile uuendatud info kohaselt endiselt kaitsemaski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Kehtib ka nõue, et inimesed, kellel on diagnoositud Covid-19, ei tohi alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. Lähikontaktsetel tuleb jääda kümneks päevaks eneseisolatsiooni ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on viimase kuue kuu kestel koroona läbi põdenud või kes on Covid-19 vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui kuus kuud.

Restoranidesse pääseb taas sööma

Tänasest on lubatud ka toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, arvestades samuti 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt kuus inimest. Välialadel tuleb endiselt tagada, et laudkonnas ei oleks rohkem kui kümme isikut ning ka väljas tuleb arvestada 50-protsendilise täituvusega. Toitlustusasutused peavad klientide jaoks uksed sulgema kell 22 - seda ka hotellides ja muudes majutusettevõtetes, kes toitlustust pakuvad.

Maski lähitulevikus tõenäoliselt kandma ei pea

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar sõnas Postimehele, et teadusnõukoda tegi valitusele soovituse 7. juunist maskikohustus siseruumides ära kaotada. «Põhjuseid on mitu: vaktsineerimistempo tõuseb, lisaks on olemas seireuuring, mille järgi on pooltel eestlastel antikehad olemas,» ütles Lutsar.