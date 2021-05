Valge Maja pressisekretär: loodetavasti alustab WHO taas koroonaviiruse päritolu uurimist

Jen Psaki avaldas lootust, et WHO saab liikuda läbipaistvamasse uurimise teise etappi. FOTO: /Oliver Contreras/POOL via CNP/INSTARimages/Cover Images/Scanpix

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki märkis pressikonverentsil, et Bideni administratsioon on «lootusrikas», et Maailma terviseorganisatsioon (WHO) jätkab Covid-19 päritolu uurimist – esimest uurimist takistas koostöö puudumine Pekingiga, vahendab National Review.