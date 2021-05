Teadlased leidsid põhjuse, miks koroonaviirus on meeste seas nakkavam

Washingtoni meditsiiniülikooli uuringus uuriti, kas madal testosterooni tase veres on seotud raskemate haigustega. Uuring ei suutnud tõestada, et madal testosterooni tase on just raske Covid-19 viirusesse haigestumise põhjuseks, kuid see võib olla siiski üheks teguriks.