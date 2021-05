«Meie analüüs näitab, et P1 tekkis Brasiilias Manaus linnas 2020. aasta novembri paiku. See oli algselt meie geneetilistes proovides tuvastamatu ja vaid seitsme nädala pärast moodustas 87 protsenti positiivsetest proovidest. Sellest ajast alates on see levinud ka mitmesse teise Brasiilia osariiki ja muudesse riikidesse üle maailma,» ütles Kopenhaageni ülikooli teadlane Samir Bhatt aprilli lõpus Economic Timesis.