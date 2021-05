Brasiilia tüvi jõudis Eestisse Belgiast

«Samuti saame öelda, et eelmisel nädalal tuvastasime ühe nakatunu, kellel oli Brasiilia tüve nakkus. Selle inimesega on terviseamet ühendust võtnud ja selgitanud, miks ta peab isolatsioonist kinni hoidma,» lausus Sepp.

Brasiilia tüvi tuli välja juhuvaliku alusel. Tegemist on sissetoodud juhuga Belgiast. Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht ütles Postimehele, et Brasiilia tüve kandjal ei ole lähikontaktseid. «Inimene on olnud vastutustundlik ja teadlik oma kohustusest vältida kõikvõimalikke kontakte,» lisas Luht.