Läti tõusis Euroopas koroonaviiruse esinemissageduselt kolmandaks

Tõus edetabelis tuleneb sellest, et olukord Lätis küll paraneb, kuid teistes riikides langeb koroonaviiruse esinemissagedus veelgi kiiremini.

ECDC andmetel on kahe eelneva nädala (10.–23. mai) olukorra puhul haigestumus 100 000 elaniku kohta Lätis 366 juhtumit. Lätist kõrgemal oli see näitaja Leedus ja Rootsis ning Holland jääb Lätist veidi maha.

Kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on langenud 307,8 peale, mis on viimase poole aasta madalaim. Nakatumus on Lätis languses juba viimased seitse päeva. Veel 19. mail tuvastati 100 000 elaniku kohta 448,8 nakatumist.