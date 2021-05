Terviseamet hoiatab nõuetele mittevastavate vatipulkade eest

Nõuetele mittevastava pakendi märgistusel on puudu tootja nimi ja postiaadress, volitatud esindaja nimi ja postiaadress (see on nõutud, kui tootja asub väljaspool Euroopa majanduspiirkonda), CE-märgis või on see valede proportsioonidega, steriilse või mõõtefunktsiooniga meditsiiniseadme puhul või kõrgemasse kui esimesse riskiklassi kuuluva meditsiiniseadme puhul ja koduseks kasutamiseks mõeldud Covid-19 testi puhul neljakohaline teavitatud asutuse number, steriilse toote puhul ka märge, et tegemist on steriilse seadmega ja steriliseerimise meetod.